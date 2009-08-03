У сумському дитячому парку «Казка» заборонили курити

У Сумах за рішенням виконавчого комітету міської ради на території дитячого парку «Казка», розташованого в центрі міста, заборонено куріння, споживання пива та алкогольних напоїв.

Посилення контролю за дотриманням громадського порядку на території парку доручено міському відділу внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, торговим точкам, що працюють на території дитячого парку «Казка», заборонено реалізовувати пиво, алкогольні й слабоалкогольні напої, а також тютюнові вироби, проте дозволено торгівлю морозивом, безалкогольними напоями, соками, водою, кондитерськими виробами й продукцією власного приготування, яка відповідає санітарним нормам.

Усі заходи, що проводять у цьому парку, надалі повинні узгоджуватися з відділом культури й туризму Міськвиконкому.