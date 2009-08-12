Кількість користувачів інтернету в Україні в липні знизилася на 0,9%

Розмір української аудиторії користувачів інтернету в липні 2009 року знизився на 0,9% в порівнянні з червнем 2009 року і склав 11,121 млн. осіб. (у червні – 11,220 млн.).

Такі результати подають у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського інтернету» за липень 2009 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Географія розподілу користувачів інтернету в липні 2009 року продемонструвала, що в основному українські користувачі живуть у великих містах.

Водночас, із значним відривом від інших регіонів лідирує Київ, на який у липні 2009 року припадає 58,89% від всіх користувачів інтернету в Україні. Далі - Одеса (6,85%), Дніпропетровськ (5,32%), Донецьк (5,02%), Харків (4,79%), Львів (3,12%), Крим (2,81%), Запоріжжя (2,34%). Сумарна частка цих регіонів склала в липні 2009 року 30,25%.

На решту регіонів України припадає 10,28%.

Аутсайдерами за рівнем користування інтернетом в Україні в липні 2009 року були міста Луцьк (0,11% користувачів), Чернівці (0,22%) і Житомир (0,25%).

Загальний час, проведений українськими користувачами в глобальній мережі в липні 2009 року, склав більше 3,795 млрд. хвилин, що на 0,71% менше, ніж в червні 2009 року.