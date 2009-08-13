Завтра у Криму відкриється фестиваль сучасного мистецтва

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Сусідній світ - 2009» пройде з 14 по 16 серпня в Татарській бухті в Криму.

Як повідомив УНІАН представник оргкомітету, на фестивалі можна буде почути понад 20 музичних колективів, електронних проектів і ді-джеїв, побачити понад 50 одиниць авторських фільмів, мультфільмів, близько 100 робіт художників і фотографів.

На фестивалі, зокрема, виступлять Ілля ЧОРТ із акустичною програмою, Noize МС, Олександр ЛАЄРТСЬКИЙ, «Елізіум», «…И друг мой грузовик», «Торба на круче», «Удаленные файлы», Miami Scissors, Singleton, «Сахара Сахара», «Четвертая Частота», Mamanet, A La Ru, «Тайна третьей планеты». Після головної музичної програми на основній сцені планують старт ді-джей-сетів до самого світанку.

На території фестивалю, як і минулого року, працюватиме кінотеатр просто неба. Вдень гості «Сусіднього світу» зможуть побачити експозицію робіт сучасних молодих художників і фотографів, а вночі в театрі буде організована ланж-зона. «Пройде показ відеоінсталяцій, мультфільмів і відеоробіт: від кліпарту до повнометражних авторських фільмів. Театр працюватиме до світанку», - зазначили в оргкомітеті.

Під час фестивалю проведуть майстер-класи (стріт-арт, графіті, сучасне й актуальне мистецтво) «безпосередньо на стінах театру», а 15-16 серпня колектив «Скраг Айседори» влаштує театральний перформанс.