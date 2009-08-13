Школи Києва не готові до нового навчального року

Заклади освіти Києва станом на сьогодні до нового навчального року ще не готові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО.

«На сьогодні жодна школа у Києві до прийняття дітей не готова», - сказав А.ПОНОМАРЕНКО, підкресливши, що це попередні дані.

За його словами, санепідемстанція оновлює відомості про підготовку шкіл кожні десять днів і мінімум тричі на місяць проводить рейди по закладах освіти столиці.

А.ПОНОМАРЕНКО наголосив, що традиційно найактивніші роботи з підготовки до нового навчального року припадають на другу половину серпня. «Навіть при соціалізмі було так: чим ближче до навчального року - працюють у дві-три зміни і виходять на початок року готовими», - додав він.

На сьогодні, за словами А.ПОНОМАРЕНКА, санепідемстанція зробила понад 200 приписів і видала понад 30 постанов про закриття окремих об’єктів у школах столиці. Йдеться про їдальні, спортзали тощо.

Одна з головних проблем, що турбують санітарну службу, це - ремонт, на який традиційно не вистачає коштів. Тому, за словами А.ПОНОМАРЕНКА, до ремонтних робіт залучають батьків.

Крім того, СЕС висуває претензії до стану меблів, освітлення та іншого забезпечення. Як зауважив А.ПОНОМАРЕНКО, у кожній школі набір недоліків майже однаковий.

А.ПОНОМАРЕНКО повідомив, що 28 серпня він буде доповідати Київській міській державній адміністрації про готовність шкіл до нового навчального року. На той час, сподівається він, недоліки будуть усунуті і необхідні роботи у закладах освіти виконані.