Україна може зміцнити свої позиції на ринку меду Європи в 2009 році. Таку думку висловили УНІАН експерти асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Повідомляють, що світові ціни на мед почали знову підвищуватися після тимчасової стагнації. Це підвищення стало результатом недовироблення меду в деяких основних країнах-експортерах, особливо в Канаді та Аргентині.

Експерти асоціації розглядають таку тенденцію як шанс для України не лише зміцнити свої позиції на європейському ринку меду, а й істотно їх поліпшити. Мед, як відомо, один з небагатьох продуктів тваринного походження, який відповідає стандартам ЄС, і Україна має право його експортувати до Європи.

Так, у 2008 році Україна експортувала 3 тис. 264 тонни меду на загальну суму 8,3 млн. дол. США, збільшивши при цьому експорт (у грошовому вимірі) на 47%, порівняно з 2007 роком, або на 60%, порівняно з 2005.

У 2008 році 83% експорту меду з України припадало на країни Європи, зокрема, по двох країнах – Польщі і Німеччині – споживання складало більше половини всього меду, який експортувала Україна, - 31% і 22% відповідно. Іншими важливими ринками збуту для нас були Люксембург (14%) і Росія (9,5%).

Співвідношення експорту до імпорту меду становить 25:1 як у грошовому, так і в абсолютному вимірі. Головним постачальником меду в Україну є Молдова (66%, 81 тонна).

Президент УКАБ Олексій ЛІССИТСА вважає, що однією з основних перешкод на шляху до збільшення експорту меду в Європу з України є розрізненість українських виробників меду і медової продукції, що часто заважає контролю її якості. За його словами, укрупнення господарств та об`єднання їх у кооперативи дало б змогу скоординувати роботу щодо експорту меду з України вже найближчим часом.