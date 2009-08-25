У Херсоні дітям безплатно роздаватимуть морозиво
09:00, 25 серпня 2009Права споживачів
0 0
У Херсоні 1 вересня відбудеться добродійна акція «Підприємці – дітям».
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, акція пройде на площі біля обласного музично-драматичного театру.
Заплановані концертні програми, ігри, конкурси малюнків з нагородженням переможців.
Також на цій площі дітям безплатно роздаватимуть морозиво.
Акція проходить за сприяння мера Херсона Володимира САЛЬДО і вже стала традиційною. Вперше вона відбулася в 2003 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter