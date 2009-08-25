В Африці вже 1 мільярд людей

Населення Африканського континенту досягло 1 мільярда людей, і збільшується на 24 мільйони в рік, йдеться в доповіді американського урядового агентства USAID, яке займається наданням економічної й гуманітарної допомоги бідним країнам, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Якщо такі темпи збережуться, то, як наголошують у доповіді, до 2050 року населення Африки подвоїться.

За незначного зниження народжуваності в Північній Африці, зокрема, в Єгипті й Тунісі, на південь від Сахари вона залишається на рівні 5,3 дитини на одну жінку.

Найвища народжуваність - у Нігері, жительки якого народжують у середньому по семеро дітей.

За даними експертів, рівень використання протизаплідних засобів в Африці на 50% нижчий від середньосвітового.

Як зазначають у доповіді USAID, в останні роки в Африці спостерігається деяке зниження захворюваності на СНІД, але континент продовжує утримувати сумне лідерство. Найважча ситуація - в маленькій південноафриканській державі Свазіленд, де 26% людей у віці від 15 до 64 років заражені вірусом ВІЛ.