Депутати хочуть скасувати контроль за цінами на тютюнові вироби

Цього тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект депутата Валерія ПИСАРЕНКА, який пропонує відмінити максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби. Мета запропонованих змін, за словами автора проекту, скорочення споживання тютюну й впливу тютюнового диму на людину.

В.ПИСАРЕНКО посилається на «Рамкову Конвенцією Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну» від 21 травня 2005 року, яку ратифікувала Україна. Зазначена Конвенція містить певні вимоги щодо охорони здоров’я, виробництва, реклами та реалізації тютюнових виробів, боротьби з тютюнопалінням, які відсутні у національному законодавстві України.

“Одним із кроків, який може та повинна зробити держава, є істотне збільшення вартості тютюнових виробів. Загальновідомо, що вартість тютюнових виробів в Україні є доволі низькою, що також певною мірою робить їх доступними для широких верств населення, а особливо для молоді”, - вважає депутат.

За прогнозами В.ПИСАРЕНКА, скасування максимальної ціни збільшить роздрібну вартість тютюнових виробів, що зробить їх менш доступними для споживачів.

Експерти ж зазначають, що зростання ціни призведе лише до збільшення нелегальної частки сигаретного ринку.

Довідка УНІАН. У грудні 2004 року в Україні запровадили максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які встановлювалися виробником або імпортером тютюнових виробів шляхом нанесення на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів. Метою такого кроку був захист кінцевого споживача (покупця) тютюнового виробу від неконтрольованого збільшення вартості тютюнових виробів на етапі їх проходження від виробника до споживача.