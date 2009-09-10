Вітаміни та харчові добавки – марна трата грошей

Один із провідних дієтологів Великобританії Брайан РЕТКЛІФФ вважає, що вітаміни і харчові добавки – марна трата грошей.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Telegraph, на думку Б.РЕТКЛІФФА, ці препарати або даремні, або шкідливі для здоров`я.

Наприклад, норма вітаміну А в організмі може бути легко перевищена, якщо одночасно приймати мультивітаміни і добавки на основі риб`ячого жиру. Таке перевищення призводить до постійних головних болів і навіть збільшує ризик остеопорозу, вважає дієтолог.

За його словами, вітамін С, який багато хто любить приймати під час простуди, може дати побічний ефект на шлунок.

«Люди не думають про те, в яких дозах їм слід приймати вітаміни і чи треба їх узагалі приймати», - сказав Б.РЕТКЛІФФ.