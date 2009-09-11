В Івано-Франківську з Держрезерву реалізовано 246 тонн цукру

В Івано-Франківську станом на 10 вересня на ринках міста вже реалізували 246 тонн цукру з Держрезерву України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

У повідомленні наголошують, що для забезпечення виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України «Про здійснення додаткових заходів щодо стабілізації ситуації, що склалася на внутрішньому ринку цукру» і з метою недопущення в м. Івано-Франківську дестабілізації ситуації на ринку цукру, зниження його вартості, забезпечення населення міста якісним і доступним продуктом, починаючи з 21 серпня в 2009 р. на продовольчих ринках здійснюють реалізація цукру з Державного матеріального резерву України.

Ціна цукру встановлена на рівні 3,80 грн. за 1 кг. Продаж забезпечується підприємством ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» щодня на трьох ринках (за заздалегідь визначеним графіком).

Довідка УНІАН. Івано-франківській області для зниження вартості цукру виділено з Держрезерву 839 тонн цукру.