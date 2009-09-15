У Кременчуці подорожчає проїзд у тролейбусах на 15 коп.

Міськвиконком Кременчука (Полтавська обл.) затвердив новий тариф на проїзд у тролейбусах – вартість проїзду буде підвищена з 60 до 75 коп.

Як передає кореспондент УНІАН, Кременчуцьке тролейбусне управління мотивує необхідність підняти ціну на проїзд подорожчанням електроенергії, запчастин, витрат на оплату праці. Крім того, КТУ надало порівняльну таблицю тарифів 31 міста України, згідно з якою середня вартість проїзду в тролейбусі складає від 75 коп. до 1 грн. Представники тролейбусного управління також повідомили, що втрати КТУ за перше півріччя цього року становлять 1 млн. 300 тис. грн.

З врахуванням подорожчання вартість проїзних квитків на місяць складе: учнівський – 15 грн, студентський – 18 грн, для громадян – 45 грн, для підприємств і організацій – 75 грн.