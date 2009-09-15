“Наша Ряба” випускатиме соняшникову олію

Агропромислова група «Миронівський хлібопродукт» запустила олієекстракційний завод у Катеринополі Черкаської області. Потужність переробки підприємства — 620 тонн насіння соняшника на добу. За інформацією компанії, щомісячне виробництво соняшникової олії на новому підприємстві складе 5,8 тис. тонн на місяць.

«Завод сьогодні працює на повну потужність, що дозволяє компанії збільшити загальні потужності з переробки насіння соняшника на 50% — до 600 тис. тонн щорічно», — йдеться у біржовому повідомленні холдингової компанії.

Представники «Миронівського хлібопродукту» відзначають, що олію продаватимуть на експорт – це полегшить обслуговування зовнішнього боргу. Крім цього, Катеринопольській ОЕЗ планує випускати протеїн, який використовуватимуть для власних потреб групи, зокрема для виробництва курятини (торгова марка «Наша Ряба»). Новий ОЕЗ, зокрема, забезпечить роботу недавно запущеної другої черги Миронівської птахофабрики.

Довідка. «Миронівський хлібопродукт» — найбільший в Україні виробник м`яса птиці. Група також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, яловичини, картоплі та інших продуктів харчування. Чистий прибуток і доходи компанії в першій половині 2009 року скоротилися на 20% — до $90 млн. і $304 млн. відповідно.

У гривневому еквіваленті чистий прибуток і доходи зросли на 23% — до 689 млн. грн. і 1,9 млрд. грн. відповідно.

“Діло”