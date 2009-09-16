Європейці можуть вимагати компенсації за хворобу під час відпустки

Співробітники європейських компаній отримали право вимагати компенсацій за час, який вони прохворіли, знаходячись у відпустці, пише газета The Times. Згідно з ухвалою Європейського Суду, у випадку, якщо один із співробітників, взявши відпустку, захворів, що підтвердив відповідним документом, він має право взяти додаткову відпустку в розмірі, який відповідає тривалості хвороби. Цей час можна переносити на наступний рік і додавати до майбутньої відпустки.

Як відзначає газета The Daily Telegraph, нове правило може принести компаніям збитки, оскільки не виключено, що їхні співробітники почнуть зловживати цим правом.

Згідно з Європейським трудовим законодавством, співробітник компанії може взяти лікарняний на один день без надання довідки. Керівники великих підприємств побоюються, що їхні співробітники можуть оголошувати себе хворими під час відпустки і працедавець буде зобов`язаний компенсувати цей день хвороби.

За даними газети The Independent, що посилається на думку деяких юристів, ухвала Європейського Суду не має точних формулювань. Зокрема, вона може бути інтерпретоване таким чином: співробітники компаній зможуть заявити про необхідність компенсацій за ті відпустки, що вони прохворіли в попередні роки, ще до набуття чинності нових правил.

Тим часом довгострокові лікарняні обходяться тільки економіці Великобританії в п`ять мільярдів фунтів стерлінгів на рік (8,3 мільярда доларів).

“Хрещатик”