У Львові почали будівництво нового терміналу аеропорту

15 вересня, згідно з затвердженим УЄФА графіком, розпочалося будівництво нового пасажирського терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

Про це повідомив під час сесії Львівської обласної ради голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ.

За даними прес-служби Львівської ОДА, відбулося урочисте закладання капсули на місці будівництва нового пасажирського терміналу за участю керівництва міста та області, львівського аеропорту та корпорації «Альтіс-Холдинг», яку визначили єдиним виконавцем підготовчих робіт.