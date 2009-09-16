У Львові почали будівництво нового терміналу аеропорту
14:06, 16 вересня 2009Права споживачів
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Заклали капсусу
15 вересня, згідно з затвердженим УЄФА графіком, розпочалося будівництво нового пасажирського терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».
Про це повідомив під час сесії Львівської обласної ради голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ.
За даними прес-служби Львівської ОДА, відбулося урочисте закладання капсули на місці будівництва нового пасажирського терміналу за участю керівництва міста та області, львівського аеропорту та корпорації «Альтіс-Холдинг», яку визначили єдиним виконавцем підготовчих робіт.
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