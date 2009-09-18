У Києві відбудеться благодійна акція “День батька”

19 вересня в Київському Маріїнському парку відбудеться благодійна акція “День батька” за ініціативою Міжнародної громадської організації “Міжнародний Центр Батьківства” за підтримки Міністерства України з питань сім’ї, молоді та спорту.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив президент Міжнародної громадської організації “Міжнародний Центр Батьківства” Олександр МАРЧЕНКО.

За його словами, в програмі заходу заплановано концерт, інтерактивні семінари та вікторини в ігровій формі, забави, змагання та конкурси. О.МАРЧЕНКО наголосив, що акція розрахована на родини з дітьми, і за попередніми даними в ній візьмуть участь 2 тис. осіб. Він зауважив, що акція проходитиме в рамках громадської ініціативи “День батька” і є початком Всеукраїнської благодійної акції “День Батька 2010”. О.МАРЧЕНКО зазначив, що метою цього заходу є впровадження святкування всенародного Дня батька на національному рівні.

“Впровадження в Україні святкування Дня Батька на національному рівні буде сприяти популяризації важливості ролі чоловіка як батька в сім’ї та суспільстві, вшанує чоловіків, що опікуються родиною та беруть активну участь у вихованні своїх дітей, а також залучить чоловіків до відповідального батьківства”, - сказав він. О.МАРЧЕНКО зауважив, що в Україні святкується День сім’ї, День матері, День захисту прав дитини, тому абсолютно логічною є необхідність відзначити й День батька.

В свою чергу заступник міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій СИЗЕНКО сказав, що реалізація сімейної політики щодо посилення відповідального батьківства та підвищення ролі батька в українській родині є одним з пріоритетних завдань в роботі міністерства.

“Необхідність підвищення ролі та суспільного статусу батька зумовлена ще й непростими соціально-економічними умовами, які накладають подвійний тягар на батька, який традиційно вважається годувальником родини”, - сказав він.

Ю.СИЗЕНКО нагадав, що міністерством розроблено проект указу президента “По день батька”, який переданий на розгляд уряду. День батька пропонується проводити щороку у третю неділю вересня. Проте, зауважив він, свято батька вже кілька років поспіль відзначають в ряді областей України. Крім того, за словами Ю.СИЗЕНКА, міністерство для підвищення ролі батька в родині реалізує в 10 регіонах проект “тато-школа – шлях до відповідального батьківства”.