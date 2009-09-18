У Дніпропетровську продали 250 тонн цукру за завищеними цінами

За матеріалами міського управління міліції Дніпропетровська прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу проти керівників одного з місцевих приватних підприємств за продаж 250 тонн цукру Аграрного фонду за завищеними цінами.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС Дніпропетровська.

“Навмисне, з метою отримання незаконного прибутку, посадовці ПП уклали з Аграрним фондом України договір про реалізацію 250 тонн цукру по 3,5 тис. грн. за 1 тонну. Згодом цукор продали за ціною 5 тис. грн. за 1 тонну. Державі завдано збитку на 1,25 млн. грн.», - йдеться у повідомленні.

Кримінальну справу порушено за 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем і посадова фальсифікація).