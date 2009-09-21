15 із 19 оздоровчих закладів Львівщини не відповідають вимогам

Протягом літнього періоду спеціалісти Львівського обласного управління у справах захисту прав споживачів перевірили 19 дитячих оздоровчих закладів, у 15 із них виявили низку порушень санітарних норм та недотримання вимог нормативних документів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Під час перевірок з’ясували, що продукти харчування зберігалися з порушенням санітарних норм, без необхідних супровідних документів, були відсутні реєстраційні номери сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими реалізовувалася продукція, приготовані страви не відповідали вимогам нормативних документів

Відсутність документації, відповідно до якої має виготовлятися та реалізовуватися кулінарна продукція, дає змогу порушувати технологію приготування страв, використовувати спред (масло із вмістом рослинних жирів) замість масла, зменшувати вагу порції тощо, що у закладах дитячого харчування категорично заборонено. Деякі заклади допускали використання рибних консервів, піци — продуктів, які спільним наказом Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я заборонені для вживання дітьми в організованих колективах.

Також спеціалісти управління повторно перевірили санаторій «Конвалія» (влітку санепідемстанція виявила у цьому санаторії кишкову інфекцію, а Дрогобицька міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості посадових осіб).

Як повідомила в.о. першого заступника начальника Львівського обласного управління у справах захисту прав споживачів Світлана ВИСОЦЬКА, чимало порушень, виявлених у санаторії так і не були виправлені.

До того ж, в дитячому раціоні допускалося використання спреду солодко-вершкового 72,5 % жирності, з напоїв – нектару неосвітленого пастеризованого, що не було передбачено у санаторному меню на весняно-літній період.

«Багато зауважень й до сфери надання послуг з тимчасового розміщення у санаторії „Конвалія”. За результатами перевірки, 4 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, а на підприємство накладено економічні санкції”, – додала С.ВИСОЦЬКА.

Загалом, фахівці управління перевірили якість товарів на загальну суму 42,3 тис. грн., із них було забраковано товарів на суму 22,6 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнули 21 особу, накладено адміністративних штрафів на суму 3,1 тис. грн., до 11 суб`єктів господарювання застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму 8,9 тис. грн.