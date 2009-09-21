В Англії борються з курінням за допомогою дітей

В Англії боротися з курінням вирішили за допомогою дітей курців. 14 вересня там стартувала рекламна кампанія, в якій задіяні не актори, а реальні діти, батьки яких курять. У ній діти розповідають, що вони не хочуть, аби їхні батьки курили.

Про це УНІАН повідомила коаліція громадських організацій “За вільну від тютюнового диму Україну”.

«Ця потужна нова реклама сфокусована на емоціях, які переживають діти, живучи поряд з батьками курцями, – говорить голова кампанії „Проти куріння та за здоров’я” (Action on Smoking and Health (ASH)Дебора АРНОТ. – Реклама дає курцям чіткий стимул, чому вони мають кинути – через дітей, і чіткий вихід, як саме це зробити – використовуючи місцеву допомогу Національної служби здоров’я».

Замовником кампанії став Департамент здоров’я Англії, який перед цим дослідив ставлення дітей до куріння їх батьків. Опитавши 1000 дітей віком від 8 до 13 років, дослідники зрозуміли, що нове покоління дітей не сприймає куріння – вони вважають, що куріння це не круто, що самі вони не будуть курити і переживають за батьків, які курять.

Так, 96% дітей, батьки яких курять, хочуть, щоб батьки кинули курити. 64% дітей більше хотіли б, щоб їх батьки кинули курити, ніж давали їм більше кишенькових грошей. 9 з 10 дітей не вважають, що дорослі, які курять, виглядають крутіше.

Діти хочуть, щоб батьки кинули курити для того щоб: покращити здоров’я сім’ї - 84%, умови життя – 71%, фінансовий стан – 69%.

«Нова кампанія підштовхне мам і тат до розуміння, що вони можуть кинути курити за допомогою Національної служби здоров’я та своїх дітей», - говорить міністр охорони здоров’я Англії Джилліан МЕРОН.