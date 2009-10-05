АМК порушив справу проти «СушиЯ»

Київське обласне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу проти ТОВ «СушиЯ» за недобросовісну конкуренцію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Повідомляють, що підприємство під час проведення рекламної акції «Суші – лото в СушиЯ» подавали в буклетах неповну, неточну і неправдиву інформацію про умови отримання споживачами окремих призів, асортимент і обмежену кількість гарантованих призів, а це могло ввести споживачів в оману. Комітет проводить розслідування.

Довідка УНІАН. «СушиЯ» - мережа ресторанів японської кухні. Мережа нараховує 12 ресторанів, з них 7 у Києві.