Наступна вступна кампанія буде за новими правилами

Міністерство освіти і науки України роз’яснює нововведення наступної вступної кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, про це на прес-конференції інформував міністр Іван ВАКАРЧУК.

Особи, що мають право на позаконкурсний вступ, повинні відразу подавати у приймальну комісію оригінали документів.

«Пільговики мають необмежену можливість вступати до будь-якого вищого навчального закладу, як і торік. Але коли абітурієнт пред’являє документ, що підтверджує право на пільгу, він має подати оригінали атестата та сертифіката УЦОЯО, — сказав І.ВАКАРЧУК. — Таким чином можна уникнути ситуації, коли особи, які мають пільги, подавали документи в десятки вузів».

Обов’язковим стає другий сертифікат: з математики або історії України. Для зарахування абітурієнту потрібні сертифікати УЦОЯО з трьох предметів. Тестування відбуватиметься лише українською мовою. Національні меншини зможуть користуватись словником термінів.

До нововведень також належать:

- під час вступу до ВНЗ враховується середній бал атестата (за 12-бальною шкалою). До балів, отриманих на ЗНО, доплюсовується середній бал атестата;

- зі списків «пільговиків» виключено переможців Малої академії наук;

- інваліди 1 та 2 груп та діти-інваліди складають вступні екзамени до ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти або проходять ЗНО (за їхнім вибором);

- у випадку неучасті у ЗНО за результатами вступних іспитів у ВНЗ мають право вступати: військові Збройних Сил України та інших законних військових формувань; службовці правоохоронних органів спецпризначення; службовці Держспецслужби транспорту; звільнені зі служби в рік вступу до ВНЗ; військовослужбовці, які служать за контрактом (на заочну форму); особи, які мають захворювання, що може бути перешкодою для проходження ЗНО;

- під час вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової вищої освіти тепер обов’язково слід складати екзамен з іноземної мови;

- змінилися терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання. Так, ЗНО проходить з 1 по 25 червня, 14 липня — оприлюднення результатів. Прийом документів до ВНЗ триватиме з 15 по 31 липня, вступні іспити та конкурси з 23-31 липня. Зараховувати до ВНЗ будуть з 1 до 31 серпня.