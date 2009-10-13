На Вінниччині створять реєстр ринків для кращого обслуговування населення
13:50, 13 жовтня 2009Права споживачів
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Поліпшення доступу до товарів масового споживання
У Вінницькій області до кінця цього року буде створений реєстр ринків і ярмарків для поліпшення задоволення попиту населення на товари масового споживання.
Про це сказано в повідомленні прес-служби Вінницької обласної держадміністрації, переданому агентству УНІАН.
Згідно з повідомленням, в даний момент у регіоні проводять інвентаризацію ринків і постійно діючих ярмарків, яка повинна бути завершена до 15 листопада цього року
За наслідками інвентаризації до 1 грудня 2009 року облдержадміністрація планує створити реєстр ринків і ярмарків.
Населення Вінницької області складає 1,661 млн. осіб, з яких 51,1% проживають у сільській місцевості.
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