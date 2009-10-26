У День автомобіліста затримали вдвічі більше нетверезих водіїв

Під час нагляду за дорожнім рухом у Сумській області в неділю, 25 жовтня, коли відзначають День автомобіліста, інспектори дорожньо-патрульної служби затримали 53 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, що вдвічі більше, ніж зазвичай.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Державтоінспекції Сумської області.

Під час профілактичного відпрацювання працівники ДАІ виявили 572 порушення Правил дорожнього руху, з них 158 - перевищення швидкості, 19 - порушення правил обгону та 10 - неправильний проїзд перехресть.