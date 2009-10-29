У Луцьку вартість проїзду в маршрутних таксі зросте до 2 грн.

У Луцьку вартість проїзду в громадському транспорті, що працює в режимі маршрутного таксі зросте з 1,5 грн. до 2 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли сьогодні члени виконавчого комітету Луцької міської ради. Це стосуватиметься не тільки комунальних маршруток та автобусів, що працюють в звичайному режимі (де мають можливість їздити пільговики), а й приватних перевізників.

Як зазначили члени виконкому, рішення набуде чинності з моменту опублікування, а нові тарифи почнуть діяти з 1 листопада, проте, за умови, якщо працівники Луцького підприємства електротранспорту цього дня приступлять до роботи. Таке рішення, в першу чергу, спрямоване не те, щоб відновили свою роботу комунальні маршрутки, що курсують на найбільш популярних маршрутах в місті - № 15, 15а та № 9, 9а. Ці маршрутки щодня приносили виручки близько 50 тис. грн. Зараз вони уже 17 день не працюють через страйк на ЛПЕ, якому і належать, зазначили на засіданні.

На думну луцьких фахівців, собівартість перевезення одного пасажира у комунальній маршрутці наразі є більшою ніж 2 гривні, тоді як квиток коштує – 1,5 грн. А тому, ЛПЕ, а також і приватні перевізники, звернулися з проханням встановити рентабельні тарифи на проїзд в маршрутках, щоб вони не були збитковими.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня працівники Луцького підприємства електротранспорту розпочали безстроковий страйк з вимогою погасити заборгованість з виплати зарплати за липень-вересень, яка становить близько 6 млн. грн. Відтоді в Луцьку не курсує жоден тролейбус та не виходять на маршрути комунальні маршрутки.

Вчора, 28 жовтня, на черговій сесії Луцької міськради депутати виділили 1 млн. грн. на виплату зарплатні працівникам ЛПЕ. 500 тис. грн. планують виділити з бюджету розвитку міста як внески в статутний фонд, ще 500 тис. грн. - також з бюджету розвитку, але за умови початку здійснення перевезень пасажирів за всіма маршрутами з 29 жовтня 2009 року.

Також домовились, що як тільки 29 жовтня на маршрути вийдуть всі тролейбуси та автобуси, в першій половині дня виконком прийме рішення про приведення тарифів до рентабельності та визначиться з графіком погашення заборгованості з виплати зарплати працівникам підприємства.

Сьогодні члени виконавчого комітету Луцької міської ради прийняли рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусах з 75 коп. до 1 гривні, як тільки працівники ЛПЕ припинять страйк і вийдуть на маршрути.