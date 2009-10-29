Фокстрот відкриє три супермаркети

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» з 29 жовтня по 1 листопада відкриє три супермаркети побутової техніки і електроніки в Дружківці (Донецька обл.), Сімферополі та Полтаві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, супермаркет у Дружківці буде на другому поверсі супермаркету «АТБ» по вул. Радченко, 37. Торгова площа об`єкту складає 370 кв.м.

Магазин у Сімферополі стане третім об`єктом мережі в місті і розміститься на першому поверсі торгового центру «Центрум» по вул. Севастопольська, 62. Торгова площа магазину складає 750 кв.м.

У Полтаві новий супермаркет буде на другому поверсі торгового центру «Київ» по вул. Зіньковська 6/1А. Торгова площа магазину складає 840 кв.м.

У магазинах пропонуватимуть асортиментний ряд з 25 країн світу. Кількість постачальників побутової техніки налічує більше 160 партнерів, які представляють 852 торгові марки.

Довідка УНІАН. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. За станом на 30 жовтня 2009 року, компанія "Фокстрот. Техніка для дому" включає: 197 супермаркетів «Фокстрот», 33 гіпермаркети «FoxMart», 3 салони «Фокстрот. Цифрова техніка» і 32 стокові центри «Техношара» в Україні, а також 3 супермаркети «Фокстрот» і 2 гіпермаркети «FoxMart» у Молдові.