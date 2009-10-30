В Україні розпочалася епідемія грипу A/H1N1

В Україні розпочалася епідемія високо патогенного грипу A/H1N1. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, вчора у Тернополі, за участі провідних фахівців, відбулася нарада.

“За попередніми результатами, ми констатуємо, що Україна увійшла у світову пандемічну зону, і (в країні) починається епідемія Каліфорнійського грипу, або грипу A/H1N1,” – зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

Він додав, що в країні буде створено надзвичайну протиепідемічну комісію, вжито протиепідемічні, карантинні заходи. “Я буду доповідати керівництву держави про ситуацію, яка вийшла за межі епідемічного порогу. Напевно розглядатимуться питання карантизації чи подовження канікул у школах та інститутах. Ми звертатимемось до населення з рекомендаціями обмежити відвідування громадських зібрань”, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр закликав населення України не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів. “Люди помирали лише тому, що не зверталися вчасно до лікарів. Хворі викликали лікаря на 5-7 день хвороби, коли вже допомогти людині не можна”, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

На запитання, чи знають українські лікарі, як саме лікувати Каліфорнійський грип, або грип A/H1N1, міністр завірив, що наші медики цілком компетентні у цих питаннях. “Ми дуже активно зараз працюємо з лікарями. МОЗ затвердило протоколи лікування, що робити, як надавати допомогу”, – зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.