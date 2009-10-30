Київський зоопарк змінює години роботи

Вже з неділі, 1 листопада, в Київському зоопарку настане зимовий період. Холодної пори року і дні коротші, і відвідувачів меншає, тож світ звірів буде доступний з 9:00 до 17:00 будь-якого дня. Квиткові каси працюватимуть з 9:00 до 16:00.

“Зоопарк скоротив години роботи, проте взимку залишається не менш цікавим. Влітку багато тварин, наприклад, амурські тигри, вовки та копитні, дещо кволі від спеки. Всю чарівність їхньої грації можна побачити лише взимку. Особливо цікаво звірі поводяться, коли випадає перший сніг, - зауважує генеральний директор Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА.

“Хрещатик”