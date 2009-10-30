Пиво «Десант» змінило форму

З жовтня на полицях українських магазинів з`явилось оновлене пиво для справжніх чоловіків від ТМ «Десант».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії “Оболонь”.

Повідомляють, що компанія провела низку опитувань та досліджень для того, щоб зрозуміти побажання споживачів щодо оновлення лінійки ТМ “Десант”. Врахувавши всі зауваження, провідна брендінгова компанія "Поляріс" провела рестайлінг продукту.

Форму етикетки пива "Десант" змінили з простої прямокутної на більш округлу і динамічну, водночас, зберегли кольорову гаму, що є ідентифікатором сортів. Зазнали зміни й написи, шрифт став сучасним. Також змінились і назви сортів - «ДМБ» перейменували на «Світле», а «Спецназ» - на «Міцне».

«Зовнішній вигляд продукту став яскравим та сучасним, але військові атрибути, що вказують на мужній характер цього пива, залишились. Пиво «Десант» відтепер є ще кращим, ще сильнішим та більш мужнім» - сказав бренд-менеджер ТМ «Десант» Сергій ЛАВРУС.

Довідка УНІАН. Пиво ТМ «Десант» виготовляє компанієя «Оболонь» з 2005 року.

ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.