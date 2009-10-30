У Львівській області призупинять роботу усіх ринків

У Львові та у населених пунктах області призупинять роботу усіх ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ.

Він зазначив, що з цього питання відбулася спільна нарада з представниками обласних управлінь СБУ, МВС та прокуратури, під час якої прийняли рішення закрити всі ринки у Львові та області.

Термін, на який буде закрито базари та ринки, поки що не визначено.

Крім того, Львівська обласна рада звернулася до духовенства з проханням максимально скоротити кількість богослужінь та їхню тривалість у церквах.

Як повідомили у прес-службі Львівської обласної ради, відповідне рішення про обмеження будь-яких масових заходів було ухвалено на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.