Безробіття в Європі досягло максимуму з 1999 року

Як повідомляє Євростат, рівень безробіття в країнах єврозони досяг у вересні 9,7% проти 9,6%, зафіксованих у серпні. Це максимальний показник за останні десять років.

За даними відомства, у вересні кількість безробітних в ЄС досягла 22,123 млн. осіб, з них 15,324 – в країнах єврозони. Таким чином, у порівнянні з даними за серпень, в ЄС безробітних стало на 5,001 млн. більше, а в країнах єврозони – на 3,204 млн. осіб.

Традиційно, найнижчий рівень безробіття в Нідерландах (3,6%), найвищий, – в Латвії (19,7%) та Іспанії (19,3%).

Високий рівень безробіття і низькі зарплати європейці вважають основними причинами бідності. Згідно з дослідженнями європейської служби громадської думки "Євробарометр", 80 млн. громадян або 16% населення в ЄС живуть за межею бідності. У них великі проблеми з працевлаштуванням, доступом до освіти, житла, соціального забезпечення і фінансових послуг.

“Діло”