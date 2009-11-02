Запровадили моніторинг виконання противірусних заходів у транспорті

Міністерство транспорту і зв`язку України запровадило постійний моніторинг ситуації щодо чіткого виконання запланованих протиепідемічних заходів у транспорті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Кожний керівник галузі на своєму рівні має не лише організувати роботу, а й особисто переконатися в тому, наскільки ефективно і злагоджено діють підлеглі йому підрозділи», – відзначив перший заступник міністра, виконуючий обов`язки міністра транспорту Василь ШЕВЧЕНКО під час відвідин 31 жовтня основних транспортних вузлів столиці.

Згідно з повідомленням, 31 жовтня спеціально створена моніторингова група транспортного відомства під керівництвом першого заступника міністра вивчала, як запроваджуються протиепідемічні заходи на Київському залізничному вокзалі, Центральному автовокзалі столиці і в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Працівники служб вокзалів і аеропорту, які контактують з пасажирами або багажем, забезпечені необхідною кількістю засобів індивідуального захисту (марлеві пов`язки, гумові рукавички), які вони зобов`язані носити. На вокзалах і в аеропорту встановлено графіки вологого прибирання всіх приміщень із застосуванням дезинфікуючих миючих засобів. Організовано звукову і візуальну інформацію для населення про небезпеку захворювання на грип і про необхідність використовувати засоби особистого захисту. Відповідні служби постійно проводять інструктаж працівників державних підприємств щодо способів розповсюдження вірусу і дають рекомендації, як запобігти зараженню.

Також В.ШЕВЧЕНКО провів нараду з керівниками транспортних підгалузей і дав чіткі вказівки із забезпечення всіх протиепідемічних заходів. «Наше головне завдання в цей відповідальний момент – консолідовано і ефективно забезпечити виконання всіх заходів, щоб запобігти розповсюдженню інфекції. Для цього ми маємо задіяти всі сили і внутрішні резерви, які є в нашому розпорядженні», – наголосив він.