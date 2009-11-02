Гурт "Машина часу" випускатиме туалетну воду

Гурт "Машина часу" спільно з компанією "Парад зірок" запускає туалетну воду для чоловіків, створену спеціально до ювілею легендарного російського рок-колективу.

Концепція аромату була розроблена французькими парфeмерами на основі смаків музикантів групи "Машина часу".

Процес створення аромату подібний до народження нової пісні, в основі якої завжди лежить ще одна історія з життя, ще один образ.

Головним героєм аромату "Машина часу" стали музичні композиції групи: тексти, написані в дорозі, ноти, що ввібрали в себе дим цигарок, аромат ранкової кави та почуття безмежної свободи... І, якщо прислухатися, то можна почути приємні гітарні ритми.

ТСН