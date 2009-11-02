Придніпровська залізниця підвищує вартість проїзду в приміських поїздах

Придніпровська залізниця з 15 листопада 2009 року підвищує вартість проїзду в приміських поїздах на 20-25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник служби приміських пасажирських перевезень Придніпровської залізниці Ігор ЧЕРЕПАНОВ.

За його словами, підвищення тарифів пов`язане з необхідністю зменшення збитків залізниці від приміських перевезень, обсяг яких за 9 місяців цього року становить 226 млн. грн.

І.ЧЕРЕПАНОВ наголосив, що за січень-вересень ц.р. залізниця перевезла понад 50,7 млн. пасажирів, з них близько 40 млн. становили пасажири пільгових категорій, які не платили за проїзд.

За словами начальника служби приміських пасажирських перевезень, Придніпровська залізниця отримала від держави лише 20% передбаченої законом компенсації за перевезення пільговиків.

І.ЧЕРЕПАНОВ відзначив, що підвищення вартості проїзду в приміському сполученні на Придніпровській залізниці відбудеться за прикладом Донецької залізниці, де нові тарифи вже діють.