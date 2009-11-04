Мінпраці закликає менше ходити в соціальні установи

З метою запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань Міністерство праці та соціальної політики України просить громадян утриматись від відвідування управлінь праці та соціального захисту населення, відділень Пенсійного фонду та інших установ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, особистий візит можна відтермінувати з огляду на те, що заяву з усіма необхідними документами для призначення (перерахунку) пенсій, державної соціальної допомоги та субсидій можна надсилати поштою. Днем звернення в даному випадку вважається день відправлення заяви.

У міністерстві нагадали, що пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку; пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності; пенсія у зв`язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Щодо перерахунку призначеної пенсії, то у випадку виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Міністерство звертає увагу, що у разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності; зміна розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника або припинення її виплати членам сім`ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії; житлові субсидії за виняткових обставин, зокрема, хвороби, можуть призначатися з дня виникнення права, але не більше ніж за три місяці до звернення за їх призначенням, а субсидії на опалювальний період - протягом двох місяців від його початку; державна допомога сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця з дня подання заяви будуть подані всі необхідні документи.

Якщо немає великої необхідності відвідувати соціальні установи, Мінпраці радить громадянам отримувати усі необхідні консультації за допомогою телефону та інших засобів зв’язку.