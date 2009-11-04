У Данії хочуть запровадити податок на жирну їжу

Відомо, що зайва вага, яка спричинена неправильним харчуванням, призводить до проблем зі здоров`ям. Неординарний спосіб спонукати громадян до здорового харчування вигадали в Данії. Уряд цієї країни планує запровадити податок на надто жирні продукти харчування. Урядовці пояснюють відповідні плани стурбованістю щодо зайвої ваги багатьох співвітчизників.

«Споживання цих продуктів є фактором ризику, який призводить до поширення масових захворювань», - йдеться у пояснювальній записці до урядового законопроекту, текст якої наводить Spiegel Online. Вже до кінця наступного десятиліття «податок на жирну їжу» дозволить подовжити середню тривалість життя датчан, щонайменше на три роки, прогнозують урядові експерти.

За кілограм насичених жирних кислот у продуктах харчування датчани платитимуть 25 крон (близько 3,5 євро). Таким чином 250-грамова пачка масла коштуватиме на третину більше, сир – на сім відсотків більше. Підвищення податків стосуватиметься не лише продуктів харчування, але й тютюну. Кожна пачка цигарок подорожчає (у перерахунку) на 40 євроцентів.

Представники молочної індустрії обурені тим, що їхню продукцію прирівняли до тютюнових виробів. «Вживання молочних продуктів входить до урядових рекомендацій щодо здорового, збалансованого харчування», - каже голова об’єднання виробників молочної продукції Кірстен ГОЛМ СВЕНСЕН.

В інтерв’ю Spiegel Online вона висловила нерозуміння критеріями, за якими урядові експерти визначають шкідливість продуктів. Але найбільше обурення в К.СВЕНСЕН викликає той факт, що багато років її об’єднання співпрацювало з урядом у розробці продуктів зі зниженим вмістом жирів. Ще зовсім недавно на бюджетні гроші ця продукція навіть активно рекламувалася.

Критики ідеї про «податок на жирну їжу» переконані: плани уряду пояснюються не турботою про здоров’я громадян, а бажанням наповнити державну скарбницю.

“Німецька хвиля”