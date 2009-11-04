У Криму в аптеках немає ліків проти грипу
Податкова перевірила майже 70 об’єктів
Співробітники податкової Криму за два дні перевірили 68 аптек, скрізь відсутні основні протигрипозні препарати.
«В усіх перевірених аптеках встановили відсутність основної групи препаратів», - сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації в Криму.
У тих аптеках, де є ампіцилін, рукавички, шприци, ціни на них завищені на 5-10% від встановлених для роздрібу.
Крім того, виявили 10 випадків порушення порядку проведення розрахунків за готівку.
Про відсутність ліків і підвищення цін податківці повідомили в штаб керівництва з боротьби з вірусом грипу А/Н1N1, який створено при Міністерстві охорони здоров`я Криму, для вирішення питання про відкликання ліцензій.
На аптечних спекулянтів кримчани можуть скаржитися за цілодобовим телефоном: (0652) 51-20-63.
ДПА в Криму за дорученням уряду з метою контролю за цінами на основні протигрипозні препарати й вироби медичного призначення в роздрібній торгівлі щодня, починаючи з 2 листопада, проводить перевірки аптек автономії.
У Криму реалізацією лікарських препаратів займається близько двох тисяч торгових об`єктів.