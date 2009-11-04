У Криму в аптеках немає ліків проти грипу

Співробітники податкової Криму за два дні перевірили 68 аптек, скрізь відсутні основні протигрипозні препарати.

«В усіх перевірених аптеках встановили відсутність основної групи препаратів», - сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації в Криму.

У тих аптеках, де є ампіцилін, рукавички, шприци, ціни на них завищені на 5-10% від встановлених для роздрібу.

Крім того, виявили 10 випадків порушення порядку проведення розрахунків за готівку.

Про відсутність ліків і підвищення цін податківці повідомили в штаб керівництва з боротьби з вірусом грипу А/Н1N1, який створено при Міністерстві охорони здоров`я Криму, для вирішення питання про відкликання ліцензій.

На аптечних спекулянтів кримчани можуть скаржитися за цілодобовим телефоном: (0652) 51-20-63.

ДПА в Криму за дорученням уряду з метою контролю за цінами на основні протигрипозні препарати й вироби медичного призначення в роздрібній торгівлі щодня, починаючи з 2 листопада, проводить перевірки аптек автономії.

У Криму реалізацією лікарських препаратів займається близько двох тисяч торгових об`єктів.