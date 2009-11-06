У Німеччині власники легкових авто будуть платити за автобани

У Німеччині планують поширити плату за користування автобанами також на легкові автомобілі. Уже впродовж чотирьох років такі збори діють на території ФРН для вантажного автотранспорту.

Ідею про запровадження зборів з легкових автомобілів відстоює передусім новий міністр транспорту Німеччини Петер РАМЗАУЕР. «Ми хочемо, щоб мережу доріг більше фінансували за рахунок користувачів», пояснив він виданню «Passauer Neue Presse».

Також голова транспортного відомства Німеччини повідомив, що незабаром буде створено експертну групу з цього питання. Водночас, Рамзауер наголосив, що уряд не збирається збільшувати збори за користування швидкісними автотрасами для вантажних автомобілів. «У часи кризи ми не прагнемо ще більших тягарів для автоперевізників», - запевнив міністр.

Нова влада збирається знизити інші податки для власників автотранспорту в такий спосіб, щоб з новими зборами за користування дорогами вони платили не більше, ніж зазвичай.

«Але через іноземців, які користуються нашими дорогами, ми за ніч могли б на 20 відсотків збільшити наші надходження», - пояснив у розмові з „Financial Times Deutschland“ новопризначений прем’єр-міністр землі Баден-Вюртемберґ Штефан МАППУС. Він також висловив переконання, що плату за користування автобанами з легкових автомобілів запровадять упродовж наступних чотирьох років. «Кожен новий рік без цих зборів – це втрачений рік», - підкреслив Ш.МАППУС.

Німецькій політики переконують також, що нові збори використовуватимуть виключно для ремонту доріг.

“Німецька хвиля”