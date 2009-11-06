На Запоріжжі цукор і яйця подорожчали в середньому на 9%

У Запорізькій області за останні 10 днів цукор і яйця подорожчали в середньому на 9%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА з посиланням на дані територіального управління Державної цінової інспекції, роздрібні ціни на цукор-пісок підвищилися з 5,99 грн./кг до 6,50 грн. за кг, на курячі яйця з 6,22 до 6,82 грн./кг. Водночас, зростання цін склало 8,5% і 9,6%, відповідно.

Незначне зростання цін також зафіксували на гречану крупу (з 4,68 грн./кг до 4,69 грн./кг), яловичину (з 33,98 грн./кг до 34,21 грн./кг), варену ковбасу (з 26,34 грн./кг до 26,55 грн./кг) і молоко жирністю 2,5% (з 4,08 грн./кг до 4,11 грн./кг).