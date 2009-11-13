Мінекономіки пропонує встановити квоту на експорт цукру з України

Міністерство економіки пропонує встановити квоту на експорт цукрового буряка з України в обсязі 103 тонн, цукру - 3,27 тис. тонн. Проект відповідної постанови про внесення змін до постанови Кабміну від 27 грудня 2008 р. № 1123 опубліковано на сайті міністерства.

Пропонують також встановити квоту на експорт патоки (меляси) в обсязі 36 тис. 233 тонн.

У Мінекономіки зазначають, що в поточному маркетинговому році очікується значний дефіцит цукру як на світовому ринку, так і в Україні. «Очікуваний дефіцит на ринку цукру стимулює суб`єктів ринку активно укладати договори на його купівлю з цукровими заводами. Особлива активність відзначається з боку іноземних компаній, зокрема, російських», - йдеться в повідомленні міністерства.

За даними Держкомстату, обсяги експорту цукру з України в січні-серпні 2009 р., порівняно з аналогічним періодом 2008 р., зросли в 31,19 разів – до 24,7 тис. тонн. При цьому середня розрахункова митна вартість при експорті продукції з України зменшилася на 23,8% (з 590 до 449 дол. тону), що не відповідає світовим тенденція зростання цін.

«Таким чином, виникає питання про необхідність введення заходів державного регулювання для забезпечення потреби населення в цукрі», - сказано в повідомленні міністерства і зазначається: «щоб обмеження експорту цукру не призвело до зростання експорту сировини, обмеження має проводитися комплексно».

Зазначені квоти експорту розраховані на основі середньомісячних обсягів експорту цукру за останні 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики зменшило прогноз виробництва цукру в поточному маркетинговому році до 1,2 млн. тонн. Експерти оцінюють обсяг внутрішнього споживання цукру на рівні 2-2,2 млн. тонн.