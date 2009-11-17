У Києві облаштували місця для авто людей з обмеженими можливостями

У столиці 16 листопада стартувала Акція захисту права на безкоштовне паркування для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

«Метою акції є забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями місцями для паркування, спеціально обладнаними табличками та графічним зображенням, що призначені для їх користування. Указом Президента України визначено, що кількість таких місць повинна складати не менше 10 % від загальної кількості машиномісць», - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її інформацією, на сьогоднішній день у Києві загалом облаштовано більше 6,5 тис. машиномісць для платного паркування, з них більше 650 – для людей з обмеженими фізичними можливостями.

І.КІЛЬЧИЦЬКА підкреслила, що такі місця є на кожному паркувальному майданчику Києва, вони спеціально облаштовані та позначені відповідними знаками. Для посилення дії знаку на дорожньому покритті додатково нанесена розмітка білого кольору та графічне зображення «Інвалід».

«У Європі з водіїв, які займають місця для паркування, призначені для автомобілів людей з обмеженими фізичними можливостями, стягуються великі штрафи. В Україні таких штрафних санкцій не передбачено. Саме тому і запланована соціальна акція, скерована на захист права на безкоштовне паркування автомобілів людей з обмеженими фізичними можливостями», - пояснила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Передбачено, що на автомобілі, які знаходяться на пільгових місцях для паркування, проте не мають на це права, будуть кріпити спеціальні наклейки з проханням припаркуватися в іншому місці: «Увага! Ви зайняли чуже місце (розпізнавальний знак «Інвалід»). Будь ласка, переставте Ваш автомобіль на місце для паркування, призначене для загального користування».