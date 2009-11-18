За пиво заступилися звичайні споживачі

17 листопада під стінами Верховної Ради України відбувся пікет Руху захисників пива. Учасники акції вимагали від депутатів зупинити нападки на галузь і не позбавляти українців можливості випити кухоль пива.

Про це УНІАН повідомили організатори акції.

За повідомленням, представники руху, який об`єднав прихильників пінного напою, звернулися до парламентаріїв з вимогою відкласти розгляд законів, які регулюють виробництво і оберт пива в Україні на період після президентських виборів.

Пікетники підкреслили, що різке підвищення акцизу призведе до чергового істотного подорожчання пива. «Ми виступаємо за відповідальне споживання пива, проте наполягаємо на своєму праві випити кухоль пива з друзями, і не платити за це, як за похід у ресторан. Ми не хочемо, щоб за наш рахунок латали дірки в бюджеті», - відзначили учасники акції.

Також, на їхню думку, необдумане регулювання галузі здатне призвести до зупинки заводів, втрати сотень тисяч робочих місць в пивоварній і суміжних галузях.

Активісти руху розуміють необхідність регулювання діяльності галузі і закликали депутатів посилити штрафи за продаж пива неповнолітнім. Проте, учасники пікету виступили за ухвалення зважених і грамотних рішень в рамках правового поля. А таке, впевнені вони, можливо тільки в результаті ретельного економічного аналізу, який враховуватиме інтереси суспільства, держави та галузі.