На Кіровоградщині заборгованість із зарплати збільшилась на 19 млн. грн.

З початку року заборгованість із виплати заробітної плати в Кіровоградській області збільшилась на 19 млн. грн. і станом на 1 листопада 2009 року становить близько 54 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні обласної комісії з даного питання повідомила в. о. заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Галина ПАСТУХ.

За її словами, 10,5 млн. грн. заборгованої суми припадає на підприємства-банкрути, решта – на економічно активні підприємства.

Аналізуючи заборгованість по галузях економіки, Г.ПАСТУХ зазначила, що на підприємствах промисловості сума боргу становить більш як 3 млн. грн., АПК – 242,8 тис. грн., транспорту – 790 тис. грн., торгівлі – майже 2 млн. грн.

Вона також звернулася до представників правоохоронних органів області з проханням оперативно застосувати до підприємств-боржників рішучі заходи з метою прискорення виплати заробітної плати працівникам.