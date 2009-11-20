Українські чоловіки негативно ставляться до жіночого куріння. 79% українських чоловіків, вибираючи наречену, обрали б жінку, яка не курить. Жінку-курця обрали б для себе тільки 2%. 16% чоловіків відповіли, що їм байдуже, а 3% сказали, що їм важко відповісти.

Такі дані всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів з 9-18 жовтня 2009 року Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» повідомили УНІАН в коаліції.

Зазначають, що, крім цього, 88% чоловіків не вважають, що жінки, які курять, є більш симпатичними. Такими їх назвали лише 5% опитаних, 7% – вагаються з відповіддю. Якщо подивитися результати лише серед тих, хто курить, то вони ставляться до куріння жінок майже так само негативно – 84% курців-чоловіків не вважають, що жінки, які курять, є більш симпатичними.

84% чоловіків не вважають жінок-курців більш стильними та гламурними. Їм заперечують 10%, важко відповісти – 6%. 87% чоловіків не вважають жінок, які курять, більш успішними. Погоджуються з цим 5%, не знають – 8%.

«В Україні існує негативне ставлення до жіночого куріння. І це допомагає скоротити його, – пояснила доцент Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія», координатор «Ресурсного центру з контролю над тютюном»Тетяна АНДРЄЄВА. «Як показали останні дослідження, рівень куріння серед жінок України останніми роками помітно зменшився – з 20% у червні 2005 року до 13% у жовтні нинішнього. Саме жінки виявилися більш чутливими до зміни ставлення до куріння у суспільстві, яке відбулося останніми роками в Україні через прийняття ефективних заходів контролю над тютюном, включаючи звільнення робочих та громадських місць від тютюнового диму, підвищення тютюнових акцизів», - додала вона.

86% українських чоловіків, якби їх дружини чи партнерки, були курцями хотіли б, щоб вони кинули курити, 6% – не хотіли, 8% – важко сказати. Загалом, чим старші були чоловіки, тим більше жінка з сигаретою для них неприйнятна. Загалом, чоловіки в селах налаштовані до куріння більш категорично. Зокрема, бажання, щоб жінка кинула курити, виявили 90% чоловіків із сіл та 84% чоловіків із міст.

Чоловіки зі сходу України виявилися найбільш незгодними із тим, що жінка, яка курить, симпатична – 91% у порівнянні з чоловіками на півдні – 89%, в центрі – 85% та на заході – 88%. Натомість на питання про наречену, саме на заході більшість – 84% – шукали б собі жінку саме не курця, на сході – 81%, на півдні – 79%, у центрі – 74%. Загалом центральний регіон виявився найбільш лояльним до куріння. Це пояснюється більшою вразливістю перед курінням саме міських мешканців та наявністю густонаселеного міста – Києва – в центральному регіоні.

Зазначають, що методом інтерв`ю опитано 1997 респондентів, що мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Частину запитань ставили тільки чоловікам, яких було 898 осіб.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 4,4% для показників близьких до 50%, 3,8% – для показників близьких до 25%, 2,7% – для показників близьких до 10%, 1,9% – для показників близьких до 5%.