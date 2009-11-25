Кращим вином за останні 100 років визнали «Шато Петрюс»

Провідні світові дегустатори визначили краще вино за останнні 100 років – це знамените бордо «Шато Петрюс» /Chateau Petrus/ врожаю 2005 року. Перші проби цього вина з господарства району Помероль пройшли в лондонському Сіті.

Для участі в дегустації в британську столицю прибули кращі світові фахівці.

Дегустатори вирішили, що 2005 рік є унікальним для померольських вин і, в першу чергу, для знаменитої марки «Шато Петрюс», перевершує навіть врожай 1998 року.

Проте, любителям благородних вин доведеться запастися терпінням – «Шато Петрюс» врожаю 2005 року продаватимуть лише з 2019 року. До цього вино залишиться в бочках для повного дозрівання.

Фахівці вважають, що кожна пляшка «Петрюс» 2005 року коштуватиме не менше 20 тисяч доларів.

ІТАР-ТАРС