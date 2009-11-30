Авіакомпанія Windrose відкриє рейс Київ-Кутаїсі
11:17, 30 листопада 2009Права споживачів
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Авіакомпанія Windrose запроваджує новий регулярний рейс до Грузії за маршрутом Київ-Кутаїсі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, з 22 грудня рейс виконуватимуть щотижня по вівторках на сучасному комфортабельному літаку Embraer-195.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія WIndrose заснована в 2003 році. Авіакомпанія надає повний спектр послуг у галузі авіаційних перевезень. Парк авіакомпанії складається з двох Embraer-195, двох MD-82.
Windrose вже виконує спільний з авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» рейс до Грузії - Київ-Тбілісі.
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