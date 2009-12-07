Депутати пропонують підвищити акциз на коньяк

Низка народних депутатів України пропонує підвищити ставки акцизного збору на коньяк.

Відповідний законопроект №3345 від 4 грудня 2009 року опубліковано на сайті парламенту.

Проектом закону пропонується з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2009 року встановити акцизний збір на спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавки винограду, на рівні 13 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Також документом пропонується тимчасово, з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року, встановити ставку акцизного збору на ці продукти на рівні 16 грн./л., а з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року – 19 грн./л.

Документом пропонується введення закону в дію з 1 січня 2009 року.

У пояснювальній записці сказано, що метою ухвалення даного документа є поступове наближення ставки акцизного збору до єдиної ставки на етиловий спирт.