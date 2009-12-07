У Криму відпочили майже на 13% менше туристів

У Криму з початку року відпочили майже 4 млн. 902 тис. туристів – на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Міністерство курортів і туризму АР Крим.

За даними профільного відомства, на сьогодні в автономії працюють 137 санаторно-курортних установ і туристських підприємств, коефіцієнт їхньої заповнюваності становить 32,9% (минулого року в цей час функціонували 143 установи, коефіцієнт був 42,5%).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторних установах відпочили понад 1 млн. 24 тис. осіб – на 15,4% менше, ніж за аналогічний період 2008-го.

Зниження кількості туристів у Криму чиновники пояснюють світовою фінансовою кризою. Від неї постраждала не тільки автономія, а й курорти – конкуренти регіону.