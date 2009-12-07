«Укрзалізниця» призначила 28 додаткових поїздів

На сьогоднішній день залізниці України призначили 28 додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, дев`ять поїздів призначила Південно-Західна залізниця; шість - Придніпровська залізниця; п`ять - Одеська; по три - Південна й Львівська; два додаткові поїзди призначила Донецька залізниця.

Крім того, 20 поїздів (з них - 3 транзитних) призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту й призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.