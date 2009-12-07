У 2010 році Nokia випустить всього 10 смартфонів
Але зробить їх якіснішими та дешевшими
Фінська компанія Nokia оголосила про скорочення кількості нових моделей смартфонів майже удвічі.
Тільки за цей рік Nokia випустила 20 нових моделей. "У 2010 році у нас буде більш сфокусований портфель, ми позбавимося непотрібної диференціації", - повідомив глава департаменту Research & Design смартфонів Nokia Антті ВАСАРА.
Водночас, виконавчий директор Nokia Оллі-Пекка КАЛЛАСВУО пообіцяв знизити вартість нових смартфонів.
За словами експертів, Nokia бере приклад з успішних конкурентів - iPhone і Blackberry, що мають всього декілька, але дуже яскравих моделей. Утім, думки фахівців щодо ефективності подібного кроку розділилися.
Так, аналітик Bernstein П`єр ФЕРАГЮ вважає, що скорочення асортименту може обернутися проти Nokia, оскільки саме широкий модельний ряд завжди вважався однією з сильних сторін фінського виробника.
Пабло ПЕРЕС-ФЕРНАНДЕС з MKM Partners звернув увагу, що у портфоліо компанії дуже багато схожих ззовні і за функціями моделей: "У клієнтів розбігаються очі. Скорочення модельного ряду за умови поліпшенні його якості - сильний хід".
В Україні Nokia регулярно оновлювала модельний ряд для нарощування ринкової частки в сегменті смартфонів. Але якщо раніше випуск нових моделей призводив до підвищення продажів, зараз, на думку власників мереж з продажу мобільних телефонів, бум смартфонів сходить нанівець.
На їхню думку, позиції Nokia в Україні, яка займає 3/4 сегменту смартфонів, можуть похитнути і Android-смартфони, які з`являться на ринку наступного року.