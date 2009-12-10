У Херсонській області подешевшали овочі

У Херсонській області індекс споживчих цін в листопаді поточного року склав 101,1%

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, такий ж індекс цін за вказаний період був зафіксований загалом по країні.

Індекс цін виробників промислової продукції в області в листопаді склав 100,2% (по Україні – 100,4%).

На споживчому ринку області в листопаді ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше – на 12,6% – подорожчав цукор. На 9,1–1,6% зросли ціни на молоко, сир, сметану і сливки, тваринні жири, фрукти, яйця, масло, безалкогольні напої.

Водночас, на 2,4% подешевшали овочі, в т.ч. морква – на 14,8%, буряк – на 6,3%, капуста – на 2,3%.

Подорожчали часник, цибуля ріпчаста і картопля (на 31,6%, 7,0% і 0,8%, відповідно).

На 1,4% подешевшали м`ясо і м`ясопродукти (за рахунок зниження цін на м`ясо птиці – на 3,0%, яловичину – на 2,1% і свинину – на 1,7%). Риба і продукти з риби подешевшали на 0,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,3% в результаті підвищення плати за каналізацію на 19,6%, водопостачання – на 15,7%.