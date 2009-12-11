На ринках Криму ціни на сільгосппродукцію зросли на 3%

На ринках Автономної Республіки Крим об`єм продажу сільськогосподарських продуктів в листопаді 2009 року залишився на рівні жовтня поточного року при підвищенні цін на 3%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, в листопаді у Криму ціни на свіжі огірки зросли на 85%, на свіжі помідори – на 44%, часник подорожчав на 38%, яйця – на 14%, свіже молоко – на 12%, ріпчаста цибуля – на 10%, сир – на 9%, вершкове масло – на 8%, картопля – на 6%, буряк – на 5%, свиняче сало – на 2%, сметана – на 1%.

Водночас, солоні помідори подешевшали на 19%, морква – на 11%, зернові – на 5%, телятина і соняшникова олія – на 3%, птах і свинина – на 2%, баранина і риба – на 1%.

Як повідомляв УНІАН, об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Криму в жовтні 2009 року знизився в порівнянні з вереснем поточного року на 7%, при цьому ціни залишилися на рівні вересня 2009 року. За січень-жовтень 2009 року продаж сільгосппродуктів на ринках Криму скоротився на 7,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року при зростанні цін на 16,6%.